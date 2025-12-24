riotradio.de

Wednesday, December 24. 2025

Frohe Weihnachaten / Spendenaufruf

Posted by Boppy in News(de) at 21:10
Merry X-Mas Folks!

an dieser Stelle wie üblich ein Lebenszeichen auf dieser schwer vernachlässigten Seite. Ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch, haut ordentlich rein!


Ich hoffe ihr seid noch ordentlich in Geschenklaune, denn an dieser Stelle nochmal ein kleiner Spendenaufruf!
Wie ihr vieleicht schon mitbekommen habt, laufe ich beim Halbmarathon Berlin 2026 und sammle dabei Spenden für sea-watch.org


Wäre schön, wenn ihr etwas spendet, denn zivile Seenotrettung brauchen wir mehr denn je, das muss ich hier hoffentlich keinem erklären, also auf geht's virtuellen Geldbeutel auf:

https://sea-watch.org/mitmachen/mein-halbmarathon-berlin-2026/?cfd=8st85#cff

Danke!
