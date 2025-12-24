Frohe Weihnachaten / Spendenaufruf

Merry X-Mas Folks!
an dieser Stelle wie üblich ein Lebenszeichen auf dieser schwer vernachlässigten Seite. Ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch, haut ordentlich rein!
Ich hoffe ihr seid noch ordentlich in Geschenklaune, denn an dieser Stelle nochmal ein kleiner Spendenaufruf!
Wie ihr vieleicht schon mitbekommen habt, laufe ich beim Halbmarathon Berlin 2026 und sammle dabei Spenden
für sea-watch.org
Wäre schön, wenn ihr etwas spendet, denn zivile Seenotrettung brauchen wir mehr denn je, das muss ich hier hoffentlich keinem erklären, also auf geht's virtuellen Geldbeutel auf:
https://sea-watch.org/mitmachen/mein-halbmarathon-berlin-2026/?cfd=8st85#cff
Danke!